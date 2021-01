O arejamento das salas de aula deve ser feito durante os intervalos nas escolas e é permitido o uso de sistemas de ar condicionado para aquecimento onde estes existam, esclarecem o Ministério de Educação e a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado, A nota surge depois de vários relatos de janelas e portas abertas durante as aulas, o que, durante a onda de frio que afeta Portugal continental, causa desconforto a alunos e professores.O humorista Bruno Nogueira revelou ainda no seu perfil de Instagram que, na escola de uma das filhas, o aquecimento foi desligado com a escola a invocar "orientações da DGS"."De acordo com as orientações conjuntas da Direção-Geral da Saúde, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral da Educação para o ano letivo 2020/21, enviadas às escolas em julho passado, ' sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar'", lê-se na nota."Assim, face à presente situação meteorológica, quando não existam equipamentos de ventilação mecânica nas salas de aula ou outros espaços utilizados para lecionação, o arejamento pode ser realizado de forma natural durante os intervalos, garantindo a ventilação e renovação do ar interior", explica a DGS.Os sistemas de ar condicionado (ventilação mecânica de ar ou sistema AVAC - Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) também são permitidos, "por forma a garantir o conforto térmico, apesar de o arejamento (renovação do ar) dos espaços dever ser feito preferencialmente com ventilação natural", adianta a nota. "Estes sistemas devem ser utilizados em segurança, garantindo a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível)." As normas a respeitar podem ser consultadas aqui Alunos de mantas, professores de cachecóis e luvas. A Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), já chegaram vários relatos de como o frio afeta as escolas. "Todos os anos o assunto surge", lamenta. "Se não fosse a pandemia, também se falaria do assunto. Mas este ano temos outro constrangimento", o que obriga a arejar as salas.Contudo, o problema do frio não é transversal a todas as escolas. "As escolas requalificadas pela Parque Escolar têm aquecimento. Umas escolas têm conforto térmico excelente. Outras estão à espera de obras." É o caso de Serpa, onde foi fotografado um aluno de casaco, cachecol e manta numa sala de aula."O nosso Governo deve fazer um esforço para que os nossos alunos não tenham frio em contexto de sala de aula", apela. "A pandemia é temporária. Não é definitiva. Temos que reclamar obras. Cada escola tem que pedir uma solução de imediato", afirma Lima, lembrando que todas as escolas são diferentes e nelas se sente o frio consoante o local onde se situem.Onde não há sistemas de aquecimento, as escolas compram termoventiladores e aquecedores a óleo. "Mas para isso é preciso dinheiro", lembra.Filinto Lima admite que haja sistemas de aquecimento desligados nas escolas, mas nunca por indicação da DGS. "O Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGEFE) deverá reforçar o orçamento. Penso que desligar o sistema é por questões orçamentais, mais do que travar o vírus. Não me parece que a DGS tenha dito em algum documento para desligarmos o aquecimento", reforça. Acontactou a DGS, que também nega qualquer sugestão nesse sentido.