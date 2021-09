Pré-fabricado provisório já dura há 43 anos. Obras nas escolas voltam ao Parlamento

O Parlamento vai discutir na quinta-feira, a partir das 15h, 27 projetos de resolução que pedem obras urgentes em algumas das escolas mais degradadas do País. "Se há 27 propostas de diferentes partidos isso é revelador da carrada de escolas que existem sem condições no País", aponta à SÁBADO o deputado do PSD Duarte Marques, autor de algumas destas propostas.



Entre os problemas que vão ser discutidos está por exemplo o caso da Escola Secundária/3 Camilo Castelo Branco, em Vila Real. Um liceu com um edifício concluído em 1943 e que ficou pequeno para o número de estudantes no pós-25 de Abril. O que "levou, em 1978, à construção de um pavilhão pré-fabricado, com carácter provisório, mas que se mantém em funcionamento até hoje, tendo sido alvo de pequenas obras de recuperação e instalação de aquecimento central", refere no projeto de resolução, apresentado em outubro de 2020, o PSD. Ou seja, há 43 anos que os alunos desta escola têm aulas numa estrutura que devia ser provisória.



Há também o caso da Secundária João de Barros, em Corroios. Há 10 anos que as obras deviam ter acabado e os alunos mantém-se nos contentores instalados em 2010. Esta escola é alvo de projetos do PSD e do BE. O primeiro refere apenas que a obra esteve suspensa e só retornou em 2017, o segundo explica que foi o governo de Passos Coelho (PSD/CDS-PP) que parou a modernização. Numa coisa os dois partidos estão de acordo: a obra é prioritária.