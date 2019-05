A Polícia Judiciária deteve um suspeito de ter matado uma mulher em Almada, em janeiro. O homem encontrava-se em fuga há quatro meses.





homicídio ocorreu na própria residência da vítima que, depois da fuga do autor do crime, ainda conseguiu arrastar-se até às escadas do prédio para pedir ajuda. Uma vizinha deu o alerta. Segundo o Correio da Manhã , o "O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas", conclui o comunicado.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e procedeu à detenção de um homem, com 34 anos de idade, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado", indica a PJ em comunicado. "O arguido terá, no passado mês de janeiro, agredido violentamente a vítima na residência desta, provocando-lhe lesões graves que lhe vieram a causar a morte."