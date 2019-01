"S.L.Benfica, F.C.Porto, Sporting C.P., Vitória de Guimarães e S.C.Braga representam 91,8% (1.645) do total de incidentes verificados na época de 2017/18 na I Liga, sendo que se a mesma análise for efetuada para os três clubes com maior número de incidentes (S.L.Benfica, Sporting C.P. e F.C.Porto), conclui-se que representam 76,5% (1.371) do total de incidentes da época transata", adiantou fonte oficial da PSP ao jornal. "Estatisticamente, os crimes praticados no âmbito da violência no desporto estão associados diretamente aos grupos organizados de adeptos (GOA), comprovando-se que a maioria dos incidentes registados pela PSP estão associados a estes grupos, normalmente durante jogos em que a equipa que apoiam assume a condição de visitado".



A maioria dos incidentes envolveu a utilização ou posse de artefactos pirotécnicos.

O número de detenções por crimes associados à violência no desporto aumentou 34% em dois anos só nas áreas da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Segundo o Jornal de Notícias, entre as épocas 2016/17 e 2017/18, a PSP e a GNR contabilizaram 5.878 incidentes - a maioria em estádios do Sporting, Benfica e FC Porto.Nas zonas da responsabilidade da PSP, o número de detenções passou de 117 em 2016/17 para 157 em 2017/18. Os números relativos à época atual ainda não estão disponíveis.