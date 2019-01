"Sabem o que isto é? Racismo", dizem duas turistas que filmaram uma detenção da PSP em Lisboa. No vídeo, partilhado nas redes sociais, ouve-se o homem dizer que não fez nada e que ia apenas jantar com os filhos. "Eu não fiz nada de mal", diz ainda.

Poucos segundos após o início do vídeo, um dos quatro polícias começa a pontapear as pernas do homem numa tentativa de o colocar no chão.





"Nós vimos tudo desde o principio. Ele só estava a andar, pararam-no e disseram-lhe ‘tens um ar suspeito’", diz uma das turistas que gravou o vídeo. Outra mulher responde: "Sim, porque é negro".

Ouve-se ainda uma mulher a explicar que aconteceu em Portugal, na passada semana, uma manifestação contra a violência policial. "É o mesmo pelo mundo inteiro, é horrível", responde a turista.

"São precisas quatro pessoas para revistar uma pessoa?", pergunta uma das mulheres.

O vídeo termina com os agentes a levar o homem, algemado.