O despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 124, no concelho de Tavira, provocou um morto e um ferido grave, indicou hoje à agência Lusa fonte do comando-geral da Guarda Nacional Republicana.De acordo com a mesma fonte, o despiste aconteceu pelas 19:33 na localidade de Feiteira-Cachopo, concelho de Tavira, distrito de Faro.Cerca das 22:00, a Estrada Nacional 124 estava cortada nos dois sentidos devido ao acidente, mas, segundo a GNR, iria "reabrir muito em breve".