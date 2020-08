Despiste faz um morto e quatro feridos em Alijó

Um morto e quatro feridos é o resultado de um acidente que ocorreu hoje na Autoestrada 4 (A4), em Alijó, e que levou ao corte de trânsito no sentido Vila Real - Murça, segundo fonte dos bombeiros e da GNR.

O comandante dos bombeiros de Murça, Ricardo Inácio, disse à agência Lusa que se verificou "uma colisão entre dois veículos ligeiros, de onde resultou um atropelamento e uma vítima mortal com 61 anos".

O óbito foi confirmado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

De acordo com o responsável, do acidente resultaram ainda quatro feridos ligeiros.

Fonte da GNR disse à Lusa que o acidente ocorreu ao quilómetro 111 e explicou que se verificaram duas colisões, a primeira das quais envolveu três viaturas ligeiras e da qual resultou o morto.

Depois, uma segunda colisão, a cerca de 100 metros de distância da primeira, envolveu mais duas viaturas.

Militares do Núcleos de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vão investigar as causas do acidente.

O alerta foi dado às 07:18 e para o local foram mobilizados 38 operacionais e 17 viaturas dos bombeiros de Murça, Cruz Verde (Vila Real, INEM e GNR.

Segundo fonte da GNR, o trânsito está cortado no sentido Vila Real -- Murça, estando as viaturas a ser desviadas a partir do nó de Justes, ao quilómetro 106, para a Estrada Nacional (EN) 15, até ao nó do Pópulo.