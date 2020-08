A viagem de Jorge Gabriel, de 52 anos, à ilha de Porto Santo, na Madeira, está debaixo de atenções. O apresentador esteve de férias com uma amiga infetada com Covid-19 e está obrigado, desde terça-feira à tarde, a estar em isolamento profilático.A informação, divulgada em comunicado pela RTP, deixa, agora, as figuras públicas que se cruzaram com o comunicador, durante a passagem pela ex-líbris do Atlântico, em alerta, entre eles o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.