Despiste de pesado provoca quatro feridos em Castro Marim

Quatro pessoas ficaram este sábado feridas, duas com gravidade, na sequência de um despiste de um veículo pesado de recolha e transporte de resíduos, ocorrido na Estrada Nacional (EN) 122, em Odeleite (Algarve), disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste do pesado de recolha e transporte de resíduos da empresa Eco20 ocorreu pouco antes das 9h00, na EN122, na zona de Odeleite, no concelho de Castro Marim, do distrito de Faro.



"Do acidente resultaram quatro feridos, dois deles com gravidade, um dos quais ficou encarcerado", indicou a mesma fonte.



Os feridos estão a ser assistidos no local pelas equipas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo também sido acionado o helicóptero para o transporte das vítimas.



Nas operações de socorro estão envolvidos 25 elementos dos bombeiros, INEM e GNR, apoiados por sete veículos.