Um autocarro da Rede Expressos incendiou-se, na manhã deste sábado, na A8, no sentido Torres Vedras - Lisboa, perto da Malveira, em Mafra

Um autocarro incendiou-se, na manhã deste sábado, na A8, no sentido Torres Vedras - Lisboa, perto da Malveira, em Mafra. A via foi cortada em ambos os sentidos numa primeira fase, depois do alerta que chegou pelas 11h45.



O que provocou longas filas de trânsito naquela via. A criculação foi entretanto retomada no sentido Sul - Norte mas, pelas 12h45, permanecia fechada na direção contrária. Ao que o CM apurou, o veículo, da rede Expressos, transportava 28 passageiros.



Não há feridos a registar. O veículo ficou completamente carbonizado.



No local encontra-se a GNR e os bombeiros.