Entregou-se à polícia por não conseguir controlar desejo sexual por crianças

Um homem de 27 anos entregou-se na noite de terça-feira na esquadra da PSP do Cacém, em Sintra, por estar na posse de pornografia infantil . De acordo com a TVI, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventivaO homem tinha já trabalhado numa creche e preparava-se para começar a trabalhar no espaço infantil KidZania. Entregou-se por não conseguir controlar o desejo sexual que sente por crianças. PSP realizou buscas em casa do suspeito, onde foram apreendidos três portáteis, um telemóvel, pens e um vibrador, avança o Observador.