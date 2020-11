A carregar o vídeo ...

Alexandre Poço, novo líder da JSD, escreveu no Twitter, em 2013, que 25% das reuniões com mulheres são perda de tempo. Mas assegurou que esta entrevista não o seria.Não, não vai ser uma perda de tempo. Isso foi um não caso, tive oportunidade de pedir desculpa no dia. As pessoas ao lerem o texto que fiz nesse dia no Twitter entenderam o meu ponto de vista. Pedi desculpa por tweets antigos, como é óbvio não será uma perda de tempo.Como tive oportunidade de explicar, eu usava o Twitter em modo de brincadeira com os meus colegas. Não era o meu pensamento, de todo. Nunca fui um misógino ou machista, valorizo muito a participação das mulheres na sociedade. Eram umas piadas, em que não me revejo. Pedi desculpa, retratei-me, expliquei o que era possível explicar de tweets que já tinham alguns anos, penso que a situação ficou resolvida.