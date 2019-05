Os passageiros do terminal do Barreiro tentaram invadir a zona de embarque na manhã desta sexta-feira, depois da Transtejo/Soflusa ter emitido esta quinta-feira dois comunicados onde informa a supressão da maior parte das ligações fluviais do Barreiro ao Terreiro no Paço.Segundo o Diário do Distrito, os ânimos exaltaram-se tendo sido destruída uma das portas de acesso ao terminal.De acordo com o jornal, não terão sido realizadas, sem qualquer aviso, as ligações das 9h15, 10h25 e das 10h55.