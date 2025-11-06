Sábado – Pense por si

Deputado do Chega acusado de não pagar empréstimos a colega de partido

O presidente da concelhia de Barcelos do Chega reclama dinheiro que terá emprestado ao deputado Filipe Melo entre 2023 e 2024.

O deputado Filipe Melo é acusado de ter ficado a dever 9 mil euros em empréstimos pessoais. A queixa deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, apresentada por Joaquim Pinto do Vale, líder da concelhia de Barcelos do partido de André Ventura, que alega que Filipe Melo lhe pediu 7.000 euros em três ocasiões distintas. O dinheiro nunca lhes terá sido devolvido.

Filipe Melo, deputado do Chega, acusado de dívidas a colega de partido em Barcelos

Investigação
Maria Henrique Espada
Editorial

Salazar ainda vai ter de esperar

O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.

