118 pessoas, entre elas 30 crianças com menos de 14 anos, vivem em condições desumanas. Onda de suicídios tem varrido o bairro.

O Bairro da Torre, em Loures, será visitado esta tarde pela deputada bloquista Maria Manuel Rola. A delegação do Bloco de Esquerda (BE) pretende inteirar-se da "situação de emergência" das famílias residentes, denunciada pela SÁBADO na edição de 24 de abril.

<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/barracas-e-inseguranca-reportagem-no-pais-que-ninguem-quer-ver">Barracas e insegurança: reportagem no País que ninguém quer ver</a></h4><p>Já começa a anoitecer quando Ricardina se cruza com o habitante mais antigo do Bairro da Torre, em Camarate. A luz foi novamente abaixo e os moradores preparam-se para mais uma noite às escuras. Aqui não há blocos de habitação social nem centros de dia ou jardins de infância: estamos num descampado tosco, ventoso e enlameado, em tempos um imenso bairro de lata.</p></blockquote>

Em comunicado, o BE indica que tem havido "uma onda de suicídios" no Bairro da Torre. Os moradores não têm eletricidade há dois anos, nem água canalizada nem saneamento básico. A humidade e as pragas de ratos e outros animais são outro problema. Os realojamentos "deficientes e sem critérios" agudizam a situação.

Em fevereiro, a autarquia de Loures indicou que tinha casas disponíveis para as famílias que moram no bairro – mas ainda permanecem 118 pessoas lá, apurou a SÁBADO, das quais 30 são crianças com menos de 14 anos.

Alguns moradores do bairro são portadores de deficiência e outros padecem de sérios problemas de saúde.

A SÁBADO também denunciou que a autarquia retirou "50 paletes de tijolo" doados por uma empresa de construção para ajudar as famílias a enfrentar o inverno.