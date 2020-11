Enquanto parte do Twitter português estava embrenhado nas eleições norte-americanas, uma publicação de uma deputada social-democrata desviou algumas atenções. Catarina Rocha Ferreira, eleita pelo círculo do Porto, acusou o Partido Socialista de não ter autoridade moral para criticar o seu partido no caso de vir a ser celebrado um acordo com o Chega depois de se ter aliado ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista em 2015.

"O PS está tão preocupado que o PSD faça um acordo com o Chega porquê? Eles que se aliaram aos comunistas e à extrema esquerda... o Chega é um menino ao lado desses", escreveu a deputada pelo PSD desde 2019, às 22h57 desta terça-feira.

Dezenas de utilizadores daquela rede social apressaram-se a ir comentar a publicação da deputada. Maior parte das respostas foram de condenação, lembrando algumas das medidas mais extremistas do partido liderado por André Ventura, como a castração física, a vigilância a muçulmanos, ou o fim da escola pública.





Outros foram mais longe e acusaram a deputada de ser "fascista" e de desonrar o partido fundado por Francisco Sá Carneiro, um dos ídolos políticos de Ventura, que começou o seu caminho na política no PSD.

Catarina Rocha Ferreira respondeu a alguns dos comentários que recebeu, afirmando que "nunca disse que o PSD deve ou vai fazer acordo com quem quer seja", mas que não deixava de achar "estranho que ninguém tenha criticado o PS quando fez acordos com o BE. O BE é um partido extremista". Quando questionada sobre algo extremista feito pelo Bloco, a deputada respondeu: "Dizerem que os capitalistas deviam estar no banco dos réus é coisa pequena?", confundido uma citação atribuída a Álvaro Cunhal durante um dos seus julgamentos onde pediu que se sentassem "os fascistas no banco dos réus". Este ano o PCP deu o nome a um debate do Avante: "Capitalismo no banco dos réus". Não foram encontradas citações semelhantes atribuídas ao Bloco.

Quando um utilizador respondeu à deputada que "há linhas que não se cruzam", a socia-democrata, mesmo não admitindo que o PSD vá formar uma aliança com o Chega, escreveu apenas: "Diga isso ao PS".

O líder parlamentar do PSD, Adão Silva, reiterou esta terça-feira que o partido não vai participar no processo do Chega de levar avante uma revisão constitucional. Terá sido este apoio que Ventura terá tornado como essencial para apoiar uma possível AD nos Açores, formada pelo PSD/CDS/PPM e com apoio parlamentar do Chega.

Na segunda-feira à noite, o presidente do Chega insistiu que "até o PSD dar luz verde" às exigências do partido "não há nem haverá" qualquer apoio a uma solução governativa de direita nos Açores, sendo uma delas precisamente a participação do PSD no processo de revisão constitucional desencadeado pelo partido.

Estas declarações do líder nacional do Chega surgiram depois de ao fim da tarde, o líder do Chega/Açores ter manifestado o apoio parlamentar do partido à solução governativa apresentada por PSD, CDS e PPM: "Da nossa parte, existirá o apoio possível, em termos parlamentares, que é um apoio imprescindível para que haja uma governação sólida, estável e duradoura, e esse será o nosso contributo durante esses quatro anos", assegurou o líder regional do Chega, Carlos Furtado.

O líder do PSD-Açores, José Manuel Bolieiro, acompanhado dos presidentes do CDS-PP e do PPM na região, anunciou na segunda-feira um princípio de acordo para a formação de um Governo Regional conforme os resultados das eleições regionais de há uma semana, à imagem da Aliança Democrática (AD), encabeçada por Sá Carneiro no final da década de 1970.

PSD, CDS-PP e PPM, juntos, somam 26 mandatos na Assembleia Legislativa dos Açores, face aos 25 do PS, partido que governa o arquipélago desde 1996. BE (dois deputados), Chega (dois), PAN (um) e Iniciativa Liberal (um) são os outros partidos que conseguiram representação parlamentar. Para obter o apoio da maioria absoluta no parlamento, um governo PSD/CDS/PPM precisaria do apoio de mais três deputados.