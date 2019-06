As mulheres portuguesas engravidam cada vez mais tarde. De acordo com o mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE), a idade média das mulheres na altura do nascimento do seu primeiro filho foi, em 2018, de 29,8 anos. Trata-se de uma subida de mais 2,1 anos relativamente a 2008, em que a idade média em que mulheres começavam a constituir família era aos 27,7 anos.





Idade média de mulheres nascimento filhos Foto: INE

Ao mesmo tempo, a idade média das mulheres aquando do nascimento de um filho, no ano passado, foi de 31,4 anos, mais 1,8 anos do que em 2008. A média de filhos entre 2008 e 2011 variou entre 1,35 e 1,40, com a estatística a descer até aos 1,21 filhos por mulher até 2013.

Desde então, a tendência tem sofrido ligeiras recuperações, com as mulheres em 2018 a terem 1,41 filhos. O dado é, contudo, insuficiente para garantir o nível de substituição de gerações, que situa a média de filhos necessária para a renovação de gerações em 2,1 filhos por mulher.

De acordo com o mesmo, houve mais bebés a nascerem no ano passado, registando-se uma subida de 86 154 nados-vivos em 2017 para 87 020 em 2018. No entanto, esta estatística vem acompanhada por uma subida de 3% do número de óbitos no mesmo período, de 109 758 em 2017 para 113 000 em 2018.