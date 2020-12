Telefonar todos os dias, das 9 horas da manhã até às 20 horas, durante quatro meses, para nunca obter uma resposta, apenas o voicemail ou uma linha interrompida. Este caso é uma das 1.086 reclamações que se podem ler no Portal da Queixa sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).A impossibilidade de fazer marcações é uma queixa muito recorrente na plataforma, resultando em cerca de 41% das reclamações, segundo o comunicado partilhado pela plataforma.Gabriel Silva encontra-se neste grupo pois relata que desde de agosto de 2020 que tenta contactar e agendar a renovação do título de residência, mas sem sucesso. Gabriel, que realizou esta queixa a 8 de outubro, identifica-se como estudante do ensino superior cujo título de residência era válido até 14 de novembro.Já Heitor Duarte, português, conta a 9 de dezembro que há um mês que tenta fazer a marcação no SEF para a mulher, pois esta não é portuguesa e está grávida de seis meses. Contudo, não possui número de utente, não conseguindo receber acompanhamento médico.De acordo com o portal, os dois outros maiores motivos de reclamações por parte dos cidadãos estrangeiros são os atrasos na entrega de documentos (29,7%) e o mau atendimento do serviço (7%).Estes atrasos na entrega dos documentos têm consequências nas vidas destes cidadãos. É o caso de Letícia Souza, a quem quase dois meses após a entrevista, o cartão de residência ainda não tinha chegado. A necessitar de ir ao médico com urgência, Letícia não pode pois não tem número de utente atribuído. Quando tentou entrar em contacto a única informação que recebeu foi para aguardar 90 dias úteis.No entanto, nem todos os casos são possíveis resolver de forma online, sendo necessária a deslocação ao SEF. Este foi o caso de outra queixa, feita a 6 de outubro. Um casal relata como, por não haver disponibilidade para novas marcações, esperou 7 horas, sem almoçar, à espera que os atendessem. Conseguiram ser atendidos, mas quando receberam o cartão, este tinha erros, e como não conseguiram entrar em contacto com o SEF, tiveram que se deslocar novamente à sede, que ficava a cerca de 400 quilómetros do sítio onde moram.Relativamente a reclamações por violência física ou verbal, o Portal da Queixa esclareceu que "não aprova a divulgação pública deste tipo queixa na sua plataforma", adotando o procedimento de encaminhar o utilizador para os canais oficiais da polícia", relatou a agência Lusa.Em comunicado, o SEF desvalorizou os problemas descritos no Portal da Queixa, "uma rede social de consumidores online" que "não constitui o instrumento oficial de resposta" do serviço às reclamações: o Livro Amarelo. "É através deste instrumento oficial e credível que o SEF apura os factos objeto de reclamação e presta resposta ao reclamante.""Este ano, até ao passado dia 18 de dezembro, foram registadas 251 reclamações no Livro Amarelo, em igual período de 2019, foram registadas 502 reclamações", detalha o SEF. "Paralelamente, até ao dia de ontem, foram atendidos nos balcões de atendimento do SEF 197 092 cidadãos e registaram-se, nos primeiros seis meses do ano, 250 elogios no Livro de Elogios, dirigidos a funcionários ou unidades orgânicas deste Serviço. Este é um número que tem vindo a crescer substancialmente."