Demitiu-se a vice-presidente da Agência para a Gestão do Sistema Educativo

Gabinete do ministro sobre os motivos para a saída de Salomé Augusto Branco e aguarda resposta.

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A vice-presidente do conselho diretivo da Agência para a Gestão do Sistema Educativo (AGSE), Salomé Augusto Branco, pediu a demissão do cargo, que foi aceite.



Sala de Aula Bruno Colaço/Record

O anúncio da exoneração foi publicado em Diário da República e explica que aconteceu "a seu pedido", segundo o despacho publicado na segunda-feira.

"Quero expressar público louvor pelo contributo que deu na criação da AGSE" e "no processo de implementação dos novos sistemas de informação do Ministério da Educação, Ciência e Inovação", lê-se no despacho assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação Fernando Alexandre.

O diploma acrescenta que Salomé Branco tinha sido designada para o cargo "em regime de substituição".

A Lusa questionou o gabinete do ministro sobre os motivos para a saída de Salomé Augusto Branco e aguarda resposta.

A AGSE está, desde fevereiro, responsável pelas competências anteriormente atribuídas à Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), que foi extinta no âmbito do processo de reforma do setor da educação.

A AGSE passou a ser a entidade responsável pela gestão de processos administrativos associados ao funcionamento do sistema educativo, incluindo matérias relacionadas com recursos humanos, procedimentos administrativos e outras áreas.