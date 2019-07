Apesar dos vários indícios apontados pelo procurador, tais como vestígios de sangue na residência e na viatura dos arguidos ou as imagens de videovigilância, em que são vistos a comprar um isqueiro e a encher um garrafão com gasolina, a advogada considerou que "não provam participação no crime"."Tem de se fazer prova da prova indiciária, é isso que a defesa alega e defendeu tanto no caso da Diana, como os meus colegas também alegaram [advogados de Iúri Mata ]. [...] O facto de haver vestígios hemáticos nas roupas dos arguidos pode significar várias situações e não significa que tenham sido os autores dos factos", frisou, em declarações aos jornalistas.Da mesma forma, também afirmou ao tribunal que desconhece a "reconstituição do crime", efetuada por Iúri Mata, até porque apenas estiveram presentes nesse momento membros da Polícia Judiciária , mas não um representante legal do arguido.Ainda assim, Tânia Reis referiu aos jornalistas que mantém a esperança de que Diana Fialho possa ser absolvida, acrescentando que se a decisão do juiz for a condenação irá considerar "interpor recurso".Também a advogada de Iúri Mata, Alexandra Marques Coelho, discordou da acusação do MP e frisando que só no imaginário há um plano gizado pelos arguidos.A advogada criticou a "pseudo-reconstituição, que nem é prova da acusação", referindo-se ao testemunho da inspetora da Polícia Judiciária, Fátima Mira, que contou na primeira sessão do julgamento que foi Iúri Mata que ajudou a fazer toda a reconstituição do crime.A representante acabou mesmo por causar indignação do juiz, Nuno Salpico, que a acusou de desrespeito ao tribunal depois de ter dito, por duas vezes, que os arguidos "já estavam condenados antes do julgamento pela opinião pública e meios de comunicação social".O procurador tinha criticado Diana Fialho e Iúri Mata por terem permanecido em silêncio neste julgamento, mantendo a posição de que "estão muito deprimidos e desgraçadinhos", sem "introspeção e humildade processual, assumindo os factos".No entanto, Alexandra Marques Coelho voltou a justificar que o arguido não se encontrava em posição para o fazer, por estar sob efeito de forte medicação e, inclusive, "tentou matar-se por duas vezes na prisão".Na sua conclusão, a advogada considerou que "não há provas nem indícios" de que os arguidos mataram Amélia Fialho e, à semelhança de Tânia Reis, também solicitou a absolvição do seu constituinte."Há recolha de indícios, mas desconhece-se quem, como e porque o praticou", referiu, acrescentando que o sangue pode indicar apenas "contacto com o corpo".A leitura do acórdão deste julgamento, que se iniciou em 04 de julho, ficou marcada para 19 de julho, pelas 14:00, no Tribunal de Almada.Segundo o despacho de acusação do MP, os arguidos "gizaram um plano para matar Amélia Fialho, de 59 anos, e, ao jantar, colocaram fármacos na bebida da vítima que a puseram a dormir", tendo depois desferido "vários golpes utilizando um martelo", que causaram a morte da professora.Após o homicídio, relata a acusação, os arguidos embrulharam o corpo e colocaram-no na bagageira de um carro, deslocando-se até um terreno agrícola, em Pegões, no Montijo, onde, com recurso a gasolina, "atearam fogo ao cadáver".Foi em 07 de setembro de 2018 que a filha adotiva e o genro da vítima foram detidos e presentes a tribunal, o qual decretou a medida de coação de prisão preventiva. A arguida está no Estabelecimento Prisional de Tires, enquanto o homem no do Montijo.