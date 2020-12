Esta nova associação vai reclamar para si €400 milhões à Mastercard

A Ius Omnibus, uma associação europeia de defesa dos consumidores criada em Março deste ano e com sede em Portugal, intentou uma ação popular no valor de 400 milhões de euros contra a empresa de cartões de crédito Mastercard devido a práticas anti-concorrenciais que penalizaram os consumidores portugueses. Esta é a primeira de várias ações deste tipo, inovador em Portugal, que a organização presidida pela ex-eurodeputada Ana Gomes intentará.

Portugal tem uma lei que, ao contrário da maioria dos outros países, permite que uma associação peça indemnizações para todos os consumidores lesados, independentemente de serem ou não representados. Esta é a primeira ação deste tipo em Portugal desde que a nova lei do "private enforcement" da concorrência (de 2018) deu competências nesta área ao Tribunal da Concorrência e da Regulação, em Santarém.

"São automaticamente representados nesta ação popular todos os consumidores residentes em Portugal", explica o comunicado da Ius Omnibus (termo em latim que significa "Justiça para Todos"). "Os consumidores não têm de fazer nada para serem representados e para terem direito a indemnização em caso de sucesso da ação", acrescenta.

Se a ação popular tiver sucesso, o tribunal fixa o montante global da indemnização, decide como identificar quem foram os consumidores lesados e como calcular a quanto cada consumidor tem direito. Há critérios – documentos a apresentar e um prazo, por exemplo – para as pessoas se poderem apresentar como tendo direito a receber a sua parte da indemnização. O bolo é gerido por uma entidade designada pelo tribunal.

O pedido de indemnização à Mastercard prende-se com um processo decidido no ano passado pela Comissão Europeia contra o gigante de cartões de crédito, no qual a empresa se deu como culpada de práticas anticoncorrenciais e foi multada em 507,5 milhões de euros. A empresa "adotou regras da rede Mastercard que fizeram com que saísse mais caro do que devia aos portugueses comerciantes aceitar cartões Mastercard e Maestro em transações domésticas (portuguesas)", explica a Ius Omnibus.

"Os comportamentos anticoncorrenciais da Mastercard fizeram com que os comerciantes portugueses que aceitavam cartões Mastercard e Maestro pagassem mais pelos serviços de aceitação destes cartões (aquisição) do que teriam pago na ausência daquelas práticas ilícitas", aponta a organização no comunicado. Este preço pago a mais foi depois passado aos clientes finais dos comerciantes. "São sempre os consumidores que acabam por suportar os aumentos de custos deste tipo para todo o mercado", junta.

A organização indica que como os comerciantes não conseguiam discriminar entre quem pagava com cartões Mastercard e outros, o sobrecusto foi passado a todos os consumidores. A organização estima em 400 milhões de euros o valor os danos totais causados aos consumidores portugueses, sendo esse o valor da indemnização pedida. "O valor da indemnização individual a que cada consumidor terá direito dependerá do valor da indemnização global que seja determinada pelo tribunal e das características de cada tipo de consumidor. Um consumidor que tenha feito mais compras foi mais lesado do que um que tenha feito menos", explica a Ius Omnibus.

A Ius Omnibus é representada neste processo pelos escritórios de advogados Sousa Ferro & Associados e Pais Vasconcelos & Associados. O financiamento da ação é inovador em Portugal. A ação é financiada pela Nivalion, designada pela Ius Omnius como "o maior financiador de contencioso com sede na Europa Continental". Este fundo assume todos os custos do contencioso da Ius Omnibus e recupera o seu investimento se a ação tiver sucesso, "se e na medida em que o tribunal o autorizar, e se sobrar montante suficiente da indemnização global para tal, depois da distribuição aos consumidores que o solicitem", explica a organização.

Na prática, o fundo recebe tanto mais quanto maior o sucesso da ação e menor for o número de consumidores que se apresente com um pedido de indemnização. "Com estas condições, a Ius Omnibus compromete-se a devolver ao financiador o dinheiro que investiu, mais uma remuneração justa pelo risco e tempo de indisponibilidade do capital, cuja proporcionalidade será avaliada e controlada pelo tribunal", garante a organização de consumidores.