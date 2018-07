A directiva foi aprovada na sexta-feira pelo Parlamento português. O nome do passageiro, o trajecto aéreo que realizou, a data, contactos e moradas disponibilizados à transportadora, os documentos de identificação e data de nascimento vão passar a ser dados guardados durante 5 anos pelas autoridades portuguesas e restantes países da União Europeia (UE). A medida terá o nome de "registo de identificação de passageiros" e visa prevenir e investigar crimes de terrorismo e outros graves.

No Parlamento, a directriz foi aprovada na generalidade pelo PSD e PS. O Bloco de Esquerda, o PCP e PEV votaram contra, enquanto o PAN e o CDS-PP optaram pela abstenção. Apesar de ter sido aceite, o diploma, criado pelo Governo português, terá ainda de ser discutido na especialidade e depois sujeito a uma votação final.

Segundo a proposta, o coordenador desta medida será nomeado pelos ministros da Administração Interna e da Justiça e o seu funcionamento estará nas mãos da GNR, PSP, PJ e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), podendo ainda haver contribuição por parte da Autoridade Tributária e Polícia Marítima. Será criado o Gabinete de Informações de Passageiros para tratar os dados das transportadoras e cruzá-los com outras bases de dados.

A mesma refere que os dados serão guardados pelo período referido, mas seis meses após a sua transferência terão de ser tornados invisíveis elementos identificativos de passageiros.

Para formar esta proposta de lei, o Governo português consultou 5 entidades - nenhuma esteve presente durante a votação no Parlamento.





Comissão Nacional de Protecção de Dados critica medida

A Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) teceu várias críticas à proposta aprovada em Parlamento: segundo a entidade, o futuro Gabinete de Informações de Passageiro não tem competência para tratar deste tipo de dados sensíveis. A CNPD considera que o novo gabinete não é uma autoridade policial ou está integrado numa e por isso "não preenche as exigências da directiva, naquilo que é obviamente uma violação", lê-se no parecer do organismo.

"Trata-se sem dúvida do tratamento de um gigantesco volume de dados para o qual confluem os dados de todos os passageiros aéreos que transitam, entram ou saem do território nacional, incluindo voos entre países da União Europeia, num período de cinco anos", explicou a CNPD. Por estes motivos, a entidade entende que só autoridades competentes podem tratar destas informações, uma vez que só assim "é possível garantir que os dados só são utilizados para os fins em causa".

A CNPD deixou outras críticas à medida: a proposta de lei não explica que autoridades irão investigar os 26 crimes previstos na mesma e não especifica que bases de dados serão usadas.