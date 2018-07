Capa n.º 740

No livro Anjos e Demónios, de Dan Brown, e depois no filme com o mesmo nome, o Archivum Secretum Vaticanum – chama-se assim mesmo, em latim – tem salas forradas a titânio, com vidros à prova de bala e de som, que fecham hermeticamente, elevadores sofisticadíssimos, tecnologia de ponta e terríveis segredos escondidos por trás de tudo isso – pelo menos segundo o simbologista Robert Langdon, interpretado por Tom Hanks. Na realidade, não é bem assim. Ou melhor, não é nada assim, mas nem por isso deixa de ser impressionante. Afinal, são 85 quilómetros lineares de prateleiras, num bunker a sério (até o Vaticano o designa assim e é à prova de fogo), uma espécie de caixa-forte subterrânea de dois andares, debaixo do imenso Cortile della Pigna, o pátio do mais aberto Museu do Vaticano.A parte do "secreto" no nome não é exacta. Em latim, secretum refere -se a algo privado: as colecções, agrupadas por pontificado, contêm a documentação pessoal referente a cada papado, sobretudo cartas enviadas ao ou pelo Papa. O que não quer dizer que não haja descobertas ainda por fazer, e por várias razões: os documentos estão abertos aos investigadores só até 1939; e a extensão dos arquivos é tal, e tem tanto por explorar, que tem de se admitir que haverá documentos importantes que nunca foram sequer alguma vez consultados. Há áreas inacessíveis: documentos relativos a assuntos pessoais de todos os cardeais pós-922, ou as anulações de casamentos ao longo de séculos. Além disso, os índices de conteúdo não são públicos e a única forma, para cada investigador, é apresentar com antecedência o pedido sobre o que pretende consultar.É deste espólio, cada vez mais apetecível e com muito ainda por explorar, que o padre português Tolentino Mendonça vai ser arquivista, a partir de 1 de Setembro, nomeado pelo Papa Francisco.Saiba o que lá está, como pode ser consultado, e como é na realidade, na ediçãoda, nas bancas dia 5.