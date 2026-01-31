Sábado – Pense por si

Portugal

Morreu este sábado o segundo homem que arranjava telhados danificados pela Kristin

CM 21:00
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Homem de 66 anos em Alcobaça. Horas antes morrera outro de 73 na Batalha. São já oito as vítimas diretamente relacionadas com a tempestade.

Morreu um segundo homem, este sábado, ao cair de um telhado que tentava arranjar após o mesmo ter ficado danificado pela tempestade 'Kristin'.

Vítimas em trabalhos em telhados
Vítimas em trabalhos em telhados

Esta segunda vítima tem 66 anos e ocorreu em Alcobaça, pelas 17h30. O homem estava a arranjar um telhado na rua Quinta de Fora, em Bárrio, quando caiu. 

Um outro homem, de 73 anos, morreu na Batalha ao início da tarde.

Os dois casos estão a ser investigados pela GNR, que alerta para que as pessoas que sobem aos telhados para realizar reparações se rodeiem de cuidados, pelo menos amarrando-se. Mas que idealmente deixem esses trabalhos para profissionais qualificados.

São já oito as vítimas mortais diretamente relacionadas com a tempestade.

Homem morre ao cair de telhado que reparava em Leiria após depressão Kristin
Leia Também

Homem morre ao cair de telhado que reparava em Leiria após depressão Kristin

Tópicos Vítimas Homem Tempestade Rodeio Alcobaça Guarda Nacional Republicana
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Morreu este sábado o segundo homem que arranjava telhados danificados pela Kristin