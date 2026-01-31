Morreu este sábado o segundo homem que arranjava telhados danificados pela Kristin

Homem de 66 anos em Alcobaça. Horas antes morrera outro de 73 na Batalha. São já oito as vítimas diretamente relacionadas com a tempestade.

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Morreu um segundo homem, este sábado, ao cair de um telhado que tentava arranjar após o mesmo ter ficado danificado pela tempestade 'Kristin'.



Vítimas em trabalhos em telhados

Esta segunda vítima tem 66 anos e ocorreu em Alcobaça, pelas 17h30. O homem estava a arranjar um telhado na rua Quinta de Fora, em Bárrio, quando caiu.

Um outro homem, de 73 anos, morreu na Batalha ao início da tarde.

Os dois casos estão a ser investigados pela GNR, que alerta para que as pessoas que sobem aos telhados para realizar reparações se rodeiem de cuidados, pelo menos amarrando-se. Mas que idealmente deixem esses trabalhos para profissionais qualificados.

São já oito as vítimas mortais diretamente relacionadas com a tempestade.

