A Comissão de Negócios Estrangeiros mudou de ideias: afinal, Cuba ainda pertence à lista de Grupos Parlamentares de Amizade (GPA), organismos da Assembleia da República importantes para a diplomacia com países amigos de Portugal.Numa reunião do dia 3 de dezembro, a comissão voltou a integrar Cuba na lista, durante a discussão do ponto quatro da ordem de trabalhos "apreciação da proposta de Grupos Parlamentares de Amizade". Esta decisão é um volte-face: numa reunião de dia 26 de novembro, onde nenhum deputado do PCP esteve presente, os parlamentares da comissão retiraram uma série de países da proposta de GPA, entre eles Cuba. Na altura, o presidente da comissão Sérgio Sousa Pinto explicou que a exclusão de Cuba se devia à "falta de reciprocidade" (um dos dois requisitos): "Cuba não tem grupo de amizade com Portugal."Ora, tudo pode ter sido um mal-entendido. Após esta decisão, apurou a, a embaixada cubana enviou uma carta à comissão a garantir que ia haver reciprocidade: "Aparentemente, Portugal vai fazer parte do Grupo Europa, um GPA do parlamento cubano", explica um parlamentar da comissão., o deputado comunista João Oliveira, coordenador do partido na comissão, confirmou a existência de um "esclarecimento da embaixada de Cuba" e a decisão de inclusão de Cuba. "O GPA de Cuba não integrou inicialmente a proposta a apreciar sobre a lista dos GPA a constituir porque havia informação de que não haveria reciprocidade. Tendo essa questão ficado ultrapassada com o esclarecimento entretanto feito pela Embaixada de Cuba, o GPA de Cuba passou a incluir essa proposta, tendo essa informação sido dada logo no início da apreciação feita na Comissão", explicou.Também João Oliveira esteve ausente na reunião de dia 26 de novembro, onde Cuba terá sido retirado da lista. Na altura, o deputado explicou à SÁBADO que "essa matéria não constava da ordem de trabalhos" : "Se houve alguma deliberação, ela não é regular nem aceitável." Como não constava da ordem de trabalhos, argumenta Oliveira, o deputado considera que "não houve recuo" na comissão: "A questão da exclusão de Cuba da lista dos GPA nunca chegou a ser discutida uma vez que a questão ficou resolvida ainda antes da discussão se iniciar."