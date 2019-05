Na sua intervenção, Cristas explicou que no CDS não aceitam a "manipulação do Governo, que se vitimiza de forma desonesta".

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, comentou esta quinta-feira a aprovação no parlamento da contabilização total do tempo de serviço congelado aos professores.



Na Assembleia da República, no dia em que António Costa convocou uma reunião de urgência relativa ao mesmo assunto, Cristas referiu que "o que foi aprovado não aumenta um cêntimo que seja no encargo do orçamento".



A líder explica que "não há por isso qualquer proposta irresponsável como querem fazer querer".



O CDS-PP previa nesta negociação "ter em conta o crescimento económico, revisão da carreira e avaliação dos professores e a aposentação".



Cristas reage esta sexta-feira à crise política por causa dos professores e disse que a posição do CDS "é a mesma desde sempre: responsabilidade e consciência com os cidadãos e professores".



A líder do CDS questionou-se sobre "o que faz o Governo?". Cristas diz que "monta uma fantochada para vitimizar, encena um golpe".



E admitiu ainda que, pelo CDS, "este Governo já tinha terminado há muito".