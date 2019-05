Já Rui Rio, ao final da manhã, admitiu - em tom irritado - aos jornalistas não conhecer o documento: "Não tive acesso ao que foi aprovado ontem na comissão."

Cristas vs Soares: nem os coligados se entendem

Das palavras da líder do CDS ficou, aliás, patente que entre os partidos que formaram aquilo que Augusto Santos Silva chamou de "coligação negativa" existem interpretações diferentes do que foi aprovado.

Exemplo número um: Assunção Cristas explicou que o que o CDS aprovou foi "2 anos e nove meses", o mesmo tempo proposto pelo Governo. "Quanto ao resto, aprovámos um mandato para o Governo negociar."Já o líder parlamentar do Bloco, Pedro Filipe Soares, disse à TSF que o objetivo do documento ontem aprovado é "corrigir o decreto-lei que desrespeita o que a Assembleia da República aprovou para o Orçamento de Estado para 2018 e 2019 e que previa a contagem integral do tempo de serviço". Isto é, os nove anos, quatro meses e dois dias exigidos pelos professores.Rui Rio alinhou. "O PSD não votará nada que seja diferente do que disse sempre: o tempo vai contar todo, compete ao Governo negociar e pode fazê-lo num ano, dois, o tempo necessário, podendo contar com dinheiro, com tempo reforma, redução de horário."Exemplo número dois: a centrista explicou que a reposição depende "do crescimento económico", entre outros fatores (como não desequilibrar as contas públicas e não aumentar a despesas com pessoal na educação, ou seja, teria que ser compensado com a redução do pessoal). "Se há [crescimento], há margem. Se não há, tem que levar mais tempo." Ora, segundo o Público e o Jornal de Notícias, esta proposta feita tanto pelos centristas como pelos sociais-democratas foram chumbadas pelo Bloco, PCP e PS na votação que ocorreu ponto por ponto na reunião de quinta-feira.Sem o documento final, nem os partidos se entendem.