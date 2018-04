Cristas defende que partidos devem clarificar posição sobre eutanásia nas próximas legislativas

Líder centrista defende que se trata de uma matéria "sensível" e "importante".

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, disse esta sexta-feira que os partidos devem clarificar a sua posição sobre a eutanásia nas próximas eleições legislativas, por se tratar de uma matéria "sensível" e "importante".



"Entendemos que os partidos devem fazer a sua reflexão, devem tomar as suas posições, devem aproveitar as próximas eleições para deixar expresso nos seus programas eleitorais qual é a posição de cada um dos partidos para que as pessoas saibam que votando naquele partido sabem que vão ter os deputados a votar em determinado sentido esta matéria. Isso parece-nos que é uma clarificação que não existe até agora", afirmou Assunção Cristas.



A líder centrista lembrou que o CDS-PP é "contra a eutanásia".



Assunção Cristas falava à agência Lusa em Santa Marinha, Seia, no distrito da Guarda, onde se deslocou para participar na primeira sessão do IV Ciclo de Conferências de Primavera organizado pela paróquia local, onde fez uma intervenção sobre "Testemunha de Fé no mundo da política".