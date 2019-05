Crise política ajuda António Costa e castiga Cristas e Rui Rio

Na sexta-feira, a comissão parlamentar da Educação colocou um ponto final na crise política ao chumbar as propostas que alteravam a contagem do tempo de serviço prestado pelos professores no passado. Se é impossível saber o que teria acontecido se António Costa não tivesse apresentado a demissão, a curiosidade sobre quem saiu a ganhar e a perder com esta minicrise é grande.





Veja os dados completos da sondagem Aximage no Jornal de Negócios

Segundo uma sondagem da Aximage sobre as intenções de voto para as eleições legislativas, cujo trabalho de campo foi realizado entre sexta-feira (Costa falou ao país nesse dia por volta das 17h30) e a quarta-feira seguinte, as intenções de voto no PS pouco subiram (0,8 pontos para 35,4%). E as do PSD até aumentaram marginalmente (0,3 pontos para 27,6%). Quem caiu foi o Bloco de Esquerda (0,6 pontos para 7,9%) e, sobretudo, o CDS (1,1 pontos para 7,4%), mas a Aximage que recomenda cautela na interpretação de pequenas variações nestes partidos, dada a dimensão da amostra e a expressão da votação. Quanto à CDU, as intenções de voto mantiveram-se praticamente inalteradas (mais 0,2 pontos para 7,2%).