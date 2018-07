Portugal irá enviar ajuda para combater o "nível dramático" dos incêndios que se estão a abater sobre a Grécia. A confirmação foi dada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que anunciou o envio de 50 elementos da força especial de bombeiros para o país mediterrânico.

"Sabemos bem o que a situação significa", assegurou o ministro, em Figo Maduro, para o descolar do avião português com destino à Suécia também para o auxílio no combate a incêndios.

De acordo com Cabrita, "50 elementos da força especial de bombeiros" partirão para a Grécia entre terça e quarta-feira desta semana. "Vamos ajudar a Grécia, a decisão está tomada", referiu o ministro da Administração Interna.