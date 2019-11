Michael

Pode um desviar de um olhar, um comprimir dos lábios ou até mesmo um agitar de pernas auxiliar uma investigação? Sim, e em Portugal não temos aproveitado esses elementos de prova. Quem o garante é o magistrado Celso Leal: "Tirando a Polícia Judiciária, que vai tendo algumas luzes sobre isso, aqui em Portugal ainda ignoramos a ciência adjacente e as técnicas. Há mais de 50 anos que a linguagem não verbal é usada internacionalmente, como nos Estados Unidos e na Holanda, pois dá-nos elementos de prova que são muitas vezes fundamentais para a descoberta dos factos."O magistrado explora esse tema no seu mais recente livro Linguagem Não Verbal No Processo Penal. A ideia para escrever este manual sobre "comunicação verbal e não verbal em ambiente jurídico" começou com uma conversa de Twitter com Pedro Lamy, especialista em linguagem não verbal. "Começámos a falar na aplicação [da linguagem não verbal] no sentido jurídico, e ele falou-me do agente do FBI Joe Navarro, que acabou por escrever o nosso prefácio. A partir dessa altura encetámos conversas e desenvolvemos o livro", explicou àO livro materializou uma preocupação de longa data do magistrado. "É visível a importância da linguagem não verbal em alguns processos. Quando ouvimos diretamente as pessoas, há sinais que nos fazem questionar o que a pessoa está a dizer. Ou a dizer a verdade e deixar prosseguir o discurso", disse. No livro, Leal e Lamy dedicam dezenas de páginas aos gestos que mostram "conforto" e "desconforto", que podem ser indicadores importantes para detetar uma mentira.Primeiro, explica Celso Leal à, é preciso ter a noção que "somos todos diferentes". "Todos temos reações diferentes. É essencial perceber qual é a posição de conforto da pessoa. Esse é o ponto de partida para detetar as posições de desconforto e de que forma os comportamentos mudam", explica. Em segundo lugar, estar atento às reações ligadas ao "sistema limbico, aos sinais naturais". "Os comportamentos sociais nós aprendemos, e se aprendemos podemos manipulá-los. Mas há sinais que, por muito que se esforce, não vai deixar de os fazer."No livro, o magistrado e especialista citam o académicoBurgoon para explicar o fenómeno: "os comportamentos não verbais com maior suscetibilidade de transmissão de informação são os comportamentos sobre os quais as pessoas têm maior noção e controlo das suas expressões faciais. Isto faz com que as mãos e os pés tenham fugas de informação menos controláveis enquanto diagnóstico particular para fugas de indícios de dissimulação."Entre os gestos que transmitem "confiança", como o livro refere, está manter contacto visual, ter os pés afastados ou ter as pontas dos dedos juntos, por exemplo. Até uma inclinação lateral do pescoço pode ser indicativo de conforto. Já desconforto está associado ao simples franzir de lábios, sobrancelhas baixas, ter as palmas das mãos para cima e até corar. "Se uma pessoa fica num estado de stress, de fato e gravata, e começa a mexer na gravata, esse comportamento mostra que se sente inseguro e que pode estar a dissimular. É por isso que é importante questionar porque a pessoa em questão está a ter aquele comportamento", salienta Celso Leal.Para já, o que falta em Portugal é "formação e treino". "Os estudos indicam que nós, operadores judiciais, quando analisamos a linguagem não verbal para detetar uma dissimulação, seja na inquirição de um arguido ou de uma testemunha, acertamos em 50% das vezes. É como lançar uma moeda ao ar, podemos acertar como não acertar, e isso acontece por não termos o treino indicado. Ao dominarmos esta arte, a probabilidade de acerta começa a ser muito alta", explica o magistrado.É por isso que os intervenientes judiciais precisam de saber, em primeiro lugar, quais os sinais do corpo que têm relevância. Depois, interpretar o sinal. "Por fim, saber tirar conclusões com base na ciência e naquilo que viu, descobrindo se a pessoa está a dissimular ou a dizer a verdade." É como diz um dos capítulos do livro: a linguagem não verbal no processo penal é uma "ciência antiga ainda por descobrir."