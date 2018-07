Um grupo de investigadores descobriu, por acidente, uma nova espécie de cobra venenosa na Austrália. O animal foi encontrado à vista de todos, o que os cientistas acharam bizarro visto que prefere espaços subterrâneos.

Bryan Fry, professor da Universidade de Queensland, estava a liderar uma equipa de biólogos em procura de cobras marinhas, quando avistou este exemplar nunca visto de uma espécie de serpente chamada bandy-bandy. Ocorreu perto da cidade de Weipa, no norte de Queensland. "Ao examinarmo-la percebemos que era uma espécie distinta visual e geneticamente de outras encontradas na costa leste e no interior da Austrália", disse Fry, citado pelo Daily Mail.

A bandy-bandy, ou cobra-hoop (aro) devido aos aros brancos que tem ao longo do tronco, é noctívaga e subterrânea. Esconde-se debaixo de rochas e troncos e só existe na Austrália.

Brydie Maro, apanhador de cobras, afirmou ao Daily Mail que um encontro com uma bandy-bandy pode ser fatal. Os sintomas da mordida desta cobra são dor no local, o inchar da ferida, dor nas articulações e dormência nas extremidades do corpo.

Os cientistas sugerem que a descoberta desta nova cobra pode levar à exploração do seu veneno como fonte de proteínas para produção de novos fármacos. "Todas as espécies são importantes e temos de protegê-as todas, pois não conseguimos prever de onde virá o novo medicamento milagroso", disse Fry.