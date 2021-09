Estado já pagou ao privado mais de 218 milhões em testes PCR

No ano passado, as convenções que englobam as análises clínicas representaram 235 milhões de euros em encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mais 35% do que em 2019, avança esta segunda-feira o jornal Público.

Entre o início da pandemia e o final de julho, o Ministério da Saúde gastou mais de 218 milhões de euros em testes PCR feitos nos laboratórios privados. Segundo o Público, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) já validou mais de 3,3 milhões de requisições, o que significa que o preço médio de cada teste se situa nos 65 euros.





