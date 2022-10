Ficou parado o concurso para criar 5000 vagas nas creches do setor social

Pais que colocaram filhos no privado por falta de vaga no setor social, podem ter de as tirar, se surgir uma vaga, para ter direito à gratuitidade.

A abertura do concurso para criar 5.000 vagas nas creches do setor social ainda não aconteceu. Estava prevista para setembro, mas agora o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) aponta para a publicação do aviso para "os próximos dias", refere o jornal Público.