Cerca de 53 mil crianças frequentam creches de forma gratuita

Na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, onde esteve hoje à tarde a ser ouvida, Ana Mendes Godinho precisou que fazem parte da medida Gratuitidade das Creches 1.871 creches do setor social e solidário e 358 do setor privado.Esta medida arrancou em setembro de 2022 para as crianças nascidas depois de 01 de setembro de 2021 e a frequentarem creches do setor social e solidário, tendo a medida sido alargada, a partir de 01 de janeiro de 2023, ao setor privado.A par destas, têm direito a vaga gratuita as crianças cujos pais estão nos 1.º e 2.º escalões de rendimentos, independentemente da data de nascimento.A secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, deu conta aos deputados de que em fevereiro frequentavam as creches de forma gratuita mais 3.000 crianças do que em janeiro.Segundo a secretária de Estado, das cerca de 53.000 crianças, 48.577 estão no setor social e solidário e as restantes frequentam de forma gratuita a creche da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e privadas.Ana Sofia Antunes indicou que o número de crianças em gratuitidade de creches no setor privada aumentou substancialmente entre janeiro e fevereiro, passando das 833 para as 2.734.A secretária de Estado sublinhou que neste momento se está "muito próximo de ocupar os 100% das vagas do setor social".