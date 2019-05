Denúncia enviada à PGR relata uma "cultura de medo" na creche Liga dos Amigos da Quinta do Conde.

Uma denúncia anónima, enviada à Procuradoria-Geral da República em dezembro de 2018, relata uma "cultura de medo" na creche Liga dos Amigos da Quinta do Conde. De acordo com o documento, a que a SÁBADO teve acesso, o ex-presidente, José Anselmo, e o líder da Mesa da Assembleia-Geral, Leandro Anselmo, pai e filho, são acusados de assédio moral e sexual, bem como de gestão danosa e despedimentos ilegais.



À queixa somam-se episódios de abusos contados à SÁBADO por quatro atuais e ex-funcionários, que pediram para não ser identificados. Entre esses relatos estão as mensagens ameaçadoras do presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Leandro Anselmo. Através do Facebook, Leandro Anselmo confrontou uma funcionária que não lhe queria dar o número de telemóvel. "Vais-me responder ou tenho de ir à Liga à tua procura?", escreveu, ameaçando despedi-la.

