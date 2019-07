Funcionários públicos apresentaram 62 queixas por assédio moral

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) recebeu 62 participações por alegada prática de assédio moral em contexto de trabalho no setor público em 2018. Esta é uma das informações que constam no relatório de atividades do ano passado do principal organismo inspetivo do Estado.

De acordo com o documento, divulgado com muito atraso só na passada sexta-feira, mais de metade das queixas (34) estavam em instrução pela entidade laboral ou inspeção setorial competente a quem foram remetidas. O relatório revela ainda que 16 (26%) foram devolvidas para aperfeiçoamento da participação; seis (10%) foram concluídas, não tendo sido comprovada a existência de assédio; cinco (7%) foram arquivadas, devido a desistência da queixosa (um caso) e à natureza privada do empregador (quatro), tendo, nestes casos, a IGF remetido a participação à Autoridade para as Condições do Trabalho; e uma (2%) encontrava-se em apreciação na IGF. Os autores da prática de assédio moral poderão ser alvo de processos disciplinares.



