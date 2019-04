Deputados bloquistas entregaram na AR um projeto de lei que prevê alterações à lei sobre o assédio no local de trabalho. BE considera que a lei aprovada em 2017 "trouxe alterações relevantes" mas que aspetos essenciais ficaram pelo caminho.

O Bloco de Esquerda (BE) entregou na Assembleia da República um projeto de lei que prevê alterações à lei sobre o assédio no local de trabalho. Os deputados bloquistas querem aprofundar o regime jurídico para combater o assédio laboral e consideram que a lei aprovada em 2017 "trouxe alterações relevantes" mas que houve aspetos essenciais a ficar pelo caminho.



Entre as principais alterações estão a repartição do ónus da prova - isto é, obrigar o empregador a provar que o assédio não aconteceu, ao mesmo tempo que o trabalhador deve apresentar os factos que cosubstanciaram o crime - e a eficácia executiva da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). "Não queremos tirar os tribunais do processo, mas conferir força à ACT", garantiu à SÁBADO o deputado do BE, José Soeiro.

No documento, entregue na sexta-feira, 29 de março, o Bloco explica que pretende que seja feita uma alteração ao Código do Trabalho, que defina que "cabe a quem alega assédio indicar os factos que o consubstanciam, como o trabalhador ou trabalhadores abrangidos pelos comportamentos que o integram, incumbindo ao empregador provar que o tratamento não assenta em assédio".

Esta medida tinha já sido apresentada pelo Bloco e pelo PCP em 2017, mas a lei aprovada "ficou pelo caminho". "O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda continua a considerar este passo fundamental para efetivar um regime jurídico que combata, eficazmente, o assédio laboral", refere o documento.

Os bloquistas propõem ainda introduzir na lei alterações ao processo de contratação e também no sistema da segurança social, para que o artigo 26.º inclua a indicação de que "o incumprimento da decisão condenatória [da ACT] confere-lhe a natureza de título executivo", o que passaria a implicar "o efeito suspensivo, designadamente, de despedimentos e sanções abusivas previstas" no Código do Trabalho.



Para José Soeiro, deputado do Bloco de Esquerda, os elementos mais importantes deste projeto de lei são a repartição do ónus da prova e a eficácia executiva da ACT. Quanto à ACT, permitiria que a empresa desrespeitadora não pudesse ignorar as decisões do regulador e que os despedimentos abusivos fossem suspensos.

"Agora, quando a ACT por exemplo reconhece que um despedimento na sequência de assédio viola a lei, pode fazer um auto à situação. Se a empresa ignorar o pronunciamento, a decisão tem que ser dirimida em tribunal e o funcionário é despedido antes – mesmo que a Justiça lhe venha a dar razão", explica Soeiro à SÁBADO. "Ao falar do poder executivo da ACT, quer dizer que as decisões devem ter consequências práticas. Não queremos tirar os tribunais do processo, mas conferir força à ACT."

Quanto ao ónus da prova, o BE acredita que o facto de "recair na totalidade sobre o trabalhador" dificulta as denúncias. "Deve haver uma repartição. O trabalhador tem a obrigação de identificar os factos que constituem assédio e provar que eles aconteceram, mas o empregador deve provar que não constituem assédio", afirma Soeiro.

A sugestão partiu do Juiz Conselheiro Júlio Gomes, do Supremo Tribunal de Justiça: "Não temos dúvida que do ponto de vista jurídico é consistente. É uma opção política que responsabiliza mais os empregadores, porque verificamos que o número de denúncias é muito baixo."

O caso da funcionária de uma corticeira de Santa Maria da Feira – que foi obrigada a estar de pé dois dias durante nove horas, e a carregar e descarregar a mesma palete várias vezes ao dia – inspirou esta proposta, indica o deputado. "A ACT e o tribunal deram razão à trabalhadora. Mas a empresa também joga com o facto de poder prolongar o processo em tribunal", lamenta. "A realidade demonstra que é importante aprovar esta lei."