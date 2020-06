Lisboa tem sido o foco da covid-19 nas últimas quatro semanas. Ao fim de semanas a concentrar mais de 80% dos novos casos registados no país, o Governo decidiu impôr novas regras para conter o surto. Segundo o primeiro-ministro, António Costa, são 15 as freguesias espalhadas por cinco municípios onde se vai prolongar o estado de calamidade.

Os municípios em causa são a Amadora e Odivelas e freguesias de Lisboa, Loures e Sintra. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre o Governo e os presidentes dos cinco concelhos atualmente mais atingidos pela pandemia de covid-19. De acordo com António Costa, a manutenção do estado de calamidade vai abranger a totalidade dos concelhos da Amadora e de Odivelas, municípios que "apresentam uma área territorial bastante limitada e com uma enorme densidade" populacional.

Costa referiu também que as medidas apresentadas esta segunda-feira substituem os efeitos de uma eventual cerca sanitária, sem os inconvenientes que esta acarreta para a atividade económica. As medidas entram em vigor à meia-noite de terça-feira. Ou seja, a partir das 0h00 de hoje, estas 15 freguesias têm regras diferentes do resto do país.

As novas medidas

As medidas vão ser aplicadas a toda a região da Grande Lisboa e não apenas às 15 freguesias em causa. "Algumas das medidas são transversais a toda a área metropolitana. Não podemos ignorar que estamos num espaço onde o grau de mobilidade é muitíssimo grande", alegou António Costa.

Costa começou por anunciar que, a partir de quarta-feira, todos os estabelecimentos comerciais irão fechar a partir das 20h00. Há, no entanto, uma excepção: os restaurantes podem continuar a servir refeições além desta hora.

Estarão também proibidos os ajuntamentos com mais de 10 pessoas a partir de quarta-feira. Durante as últimas semanas foram denunciados ajuntamentos com centenas de pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo, bem como no resto do país. Estas festas, por norma, eram organizadas por jovens.

Associada a esta proibição, o primeiro-ministro informou que será proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço e o consumo de bebidas na via pública.

António Costa anunciou ainda que irá ser aprovado um diploma que prevê contraordenações, com o reforço dos patrulhamentos da PSP e GNR nas ruas, permitindo "a autuação de quem organize ou de quem participe de ajuntamentos que não sejam permitidos".

Relativamente aos centros comerciais, o primeiro-ministro anunciou que a entrada nestes espaços vão ser mais fiscalizados, quanto à entrada, circulação e presença de pessoas por metro quadrado.

Aos jornalistas o primeiro-ministro referiu que, na quarta-feira, haverá uma nova reunião com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa, com a participação do Presidente da República e dos partidos com representação parlamentar, tendo em vista avaliar a evolução do país no combate à covid-19 e, em função dessa análise, adotar a decisão relativamente ao conjunto do território nacional.

Para controlar a expansão da pandemia nas 15 freguesias identificadas na Área Metropolitana de Lisboa, o Governo vai desenvolver um programa designado Bairros Saudáveis, que "visa desenvolver projetos comunitários de reforço da prevenção nas áreas residências que têm sido mais afetadas".

Neste âmbito, o executivo defende uma articulação mais forte entre municípios e autoridades de saúde, para encurtar os prazos de notificação dos resultados de testes à covid-19 e de divulgação dos inquéritos, assim como reforçar as visitas de vigilância de pessoas em confinamento domiciliário.

O secretário de Estado da Saúde António Sales informou esta segunda que haverá cerca de 20 profissionais de saúde a reforçar unidades de saúde de quatro destes municípios (Odivelas, Loures, Amadora e Sintra). "Muitos destes profissionais vão começar esta semana, prevendo-se assim também assegurar a mesma capacidade de resposta durante o período de férias", explicou.