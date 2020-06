O primeiro-ministro português revelou que o estado de calamidade se vai manter nos concelhos de Lisboa mais problemáticos. Os estabelecimentos vão passar a fechar às 20 horas (menos os restaurantes) e os ajuntamentos com mais de 10 pessoas são proibidos, na zona de Grande Lisboa. António Costa informou ainda que será aprovado um diploma que prevê "contraordenações que permitam às forças de segurança reforçar a sua presença na rua e a autuação de quem organize ou participe em ajuntamentos".As novas regras vão apenas aplicar-se a cinco concelhos de Lisboa e Vale do Tejo: são eles a Amadora, Odivelas e em algumas freguesias de Lisboa, Sintra e Loures. No totaol são 15 freguesias segundo o primeiro-ministro que informou que não está ainda definido totalmente o perímetro exato que deve ser delimitado.Na próxima quinta-feira, "o estado de calamidade deve ser mantido relativamente ao conjunto destas freguesias e em alguns destes concelhos". Em Lisboa vai ser "reposto o limite máximo de dez pessoas nos ajuntamentos" com a GNR e a PSP a reforçar a sua presença na rua.Para além dos novos horários de estabelecimentos comerciais, que devem fechar até às 20h, exceto os restaurantes, "será proibida a venda de bebidas nas áreas de serviço e será reforçada a proibição do seu consumo nas vias públicos" com exceção das esplanadas.O primeiro-minsitro informou que, após uma "longa sessão de trabalho" com os os autarcas de 5 municípios de Lisboa, para "analisar a situação nesta região", ficou claro que o núcleo problema da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo reside em 15 freguesias, sendo até possível localizar as áreas residenciais onde há incidência maior.Costa refere ainda que será introduzida uma estratégia assente num trabalho "localizado" nos bairros mais afetadosAntónio Costa recusa a existência de "dois pesos e duas medidas" no país, referindo que a "concentração e aumento de casos se verifica fundamentalmente em 15 freguesias" e não na Região de Lisboa e Vale do Tejo inteira, ou na cidade de Lisboa completa, acrescentando ainda que com as medidas decretadas é possível obter "os efeitos úteis da cerca sanitária" sem que a mesma exista.