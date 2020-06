Já foram identificados 34 casos positivos de infeção por covid-19 no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, informou esta segunda-feira o hospital. São mais quatro pessoas do que na última informação. Três destas novas infeções foram em doentes que já haviam estado internados no hospital e que foram agora testados nos hospitais das suas áreas de residência.Quatro destes casos foram detetados nos hospitais de Faro, Évora e Covilhã, depois de terem estado internados no IPO de Lisboa e um foi testado no instituto, tratando-se todos de utentes, revela ainda o IPO.Dos pacientes testados no hospital oncológico, sete estão a recuperar em casa e 11 estão internados em outros hospitais: três no Curry Cabral, cinco em Santa Maria, um em Setúbal e dois no Hospital Amadora Sintra. Havia um paciente nos cuidados intensivos na passada sexta-feira, mas entretanto o seu estado evoluiu positivamente e foi transferido para a enfermaria.

Entre os profissionais, não foram registados novos casos, mantendo-se os 13 identificados até sexta-feira.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 92 casos no IPO Lisboa, 42 dos quais profissionais, 35 doentes e 15 prestadores externos.



Portugal registou, esta segunda-feira, mais quatro mortes por covid-19, elevando para 1.534 o número total de óbitos desde o início da pandemia. No domingo, tinham sido confirmadas duas vítimas mortais.



Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número total de casos é agora de 39.392, depois de serem confirmados mais 259 contágios. Na véspera, o número de casos novos tinha sido de 292.