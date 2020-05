Covid-19: Setor da batata com dificuldades e poucas perspetivas de exportação

O setor da batata enfrenta este ano "enormes dificuldades" e poucas perspetivas de exportação, devido à pandemia de covid-19, apontou esta quarta-feira a associação da batata de Portugal (Porbatata), incentivando o consumo deste tubérculo.

"Este ano a fileira da batata enfrenta enormes dificuldades. A pandemia de covid-19 praticamente paralisou as vendas para o canal horeca [hotéis, restaurantes e cafés]. A par disso, são poucas as perspetivas de exportação", apontou, em comunicado, a Porbatata.

Para incentivar o consumo de batatas portuguesas, a associação vai hoje iniciar uma campanha nas suas redes sociais, com o mote "vamos por a batata em pratos limpos", que pretende realçar os atributos deste alimento.

A associação adianta que a batata é "uma excelente fonte de energia" com zero desperdício e uma fonte de vitaminas, potássio e cálcio, deixando ainda o repto "Sou batata portuguesa -- No lugar certo, na sua mesa".

Citado no comunicado, o presidente da Porbatata, Sérgio Ferreira, afirmou que a iniciativa pretende "lembrar a importância nutricional da batata e o seu papel de destaque na nossa mesa", sublinhando que este "é o momento ideal para lembrar os portugueses da sua importância".

O lançamento oficial desta iniciativa decorre às 14:30 num 'webinar' que, conforme indicou a associação, vai contar com o secretário de Estado da Agricultura, Nuno Russo, o diretor-geral da Centromarca, Pedro Pimentel, o presidente da SIMAB, Rui Paulo Figueiredo, César Machado da direção de marketing estratégico do Crédito Agrícola e ainda Sérgio Ferreira Tânia Fonseca da Porbatata.

Em Portugal, o consumo 'per capita' de batata está fixado em 93,6 quilos por ano.

Este tubérculo é produzido em todo o país, destacando-se as zonas Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Interior, Beira Litoral, Oeste Ribatejo, Península de Setúbal e Costa Alentejana.

A área total ocupada pelo cultivo de batata em Portugal ascende a 22 mil hectares e a produção média atinge as 400 mil toneladas anuais.

Fundada em 2016, a Porbatata é uma organização sem fins lucrativos que pretende promover a batata portuguesa, através das suas características únicas.