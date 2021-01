Covid-19: Secretário da Agricultura da Madeira testou positivo

O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Regional da Madeira, Humberto Vasconcelos, testou positivo para a covid-19 e está em confinamento, informou hoje a presidência do executivo madeirense.

"O Secretário Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Regional, após um quadro de sintomatologia suspeito, testou positivo à covid-19", pode ler-se na nota distribuída na região.

O executivo insular adianta que, devido a esta situação, Humberto Vasconcelos "encontra-se em confinamento".

"Os restantes membros do Governo Regional da Madeira realizaram testes, todos eles com resultado negativo", lê-se na nota.

A mesma informação complementa que os elementos do Governo da Madeira de coligação PSD/CDS "foram considerados de baixo risco de exposição, pelo que retomam a sua atividade com auto vigilância e auto reporte de sinais e sintomas, cumprindo todas as medidas preconizadas pela autoridade de saúde, que manterá o acompanhamento".

De acordo com os últimos dados divulgados no domingo pela Direção Regional da Saúde, a Madeira registou neste dia mais 93 novos casos de covid-19, passando a contabilizar 2.678 infeções.

No boletim epidemiológico, a DRS referiu que a região contabiliza 1.459 recuperados, 18 óbitos e 1.201 casos ativos, dos quais 158 são importados e 1.043 de transmissão local.