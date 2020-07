Covid-19: PSP apedrejada em Sacavém faz quatro detenções

A PSP efetuou quatro detenções em Sacavém "numa ação de fiscalização de cumprimento das medidas da pandemia" na segunda-feira, com os agentes a serem apedrejados e a efetuarem tiros de aviso, disse hoje fonte policial.

A ação de fiscalização estava relacionada com o encerramento de estabelecimentos no âmbito das medidas impostas no âmbito da pandemia, com os polícias a serem recebidos na Quinta do Mocho com o arremesso de pedras e garrafas, explicou à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

A polícia "foi obrigada a ter uma intervenção mais musculada" e acabou mesmo por "efetuar disparos para o ar", de forma "a garantir a ordem pública", acrescentou à Lusa o oficial de dia da Cometlis.

As quatro detenções devem-se "ao comportamento [das pessoas] perante a ação policial", precisou.

A operação da PSP surgiu na sequência de denúncias que apontavam para o facto de estabelecimentos comerciais permanecerem abertos depois do horário estabelecido no âmbito do combate à propagação da covid-19, com os agentes a serem confrontados com o ajuntamento de pessoas no local, concluiu.

