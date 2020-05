Covid-19: Profissionais de saúde nos Açores reutilizam máscaras após descontaminação

Os profissionais de saúde do Hospital do Divino Espirito Santo, em Ponta Delgada, estão a reutilizar máscaras após descontaminação através de radiação ultravioleta UVC, referindo a unidade que a situação está "de acordo" com as recomendações internacionais.

Contactados pela agência Lusa, os responsáveis pela Hospital do Divino Espirito Santo referem que este é um projecto-piloto de descontaminação de máscaras FFP2/N95 implementado em alguns serviços não relacionados com a pandemia e "está de acordo com as recomendações internacionais".

A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros enviou, entretanto, à diretora do hospital de Ponta Delgada uma carta, a que a Lusa teve acesso, onde refere ser "com preocupação" que vê a reutilização de máscaras, tendo recebido "inúmeras exposições relatando alguma preocupação com a validade da referida utilização".

A Ordem dos Enfermeiros quer ser informada da "metodologia utilizada, assim como do cumprimento do estabelecido pelas entidades reguladoras, nomeadamente a certificação deste processo".

"Como se demonstra, e provavelmente deve ter conhecimento, os dispositivos destinados a uso único pelo seu fabricante não deverão ser reprocessados a não ser que a entidade responsável pelo reprocessamento garanta a avaliação da conformidade deste dispositivos com os requisitos essenciais no que respeita à segurança, compatibilidade e desempenho dos mesmos", alerta a Ordem, citando uma circular informativa da Infarmed.

Segundo uma nota enviada à Lusa pelo gabinete de comunicação, está assegurada "a sua segurança e eficácia, assim como determinadas as condições que devem ser cumpridas para se efetuar a descontaminação destes EPI [Equipamentos de Proteção Individual] através da utilização de radiações UVC, no contexto excecional de pandemia e de escassez mundial de equipamentos de proteção individual, sobretudo de respiradores FFP2/N95".

O Hospital explica que a implementação deste procedimento teve a colaboração de uma equipa multiprofissional, constituída por médicos, enfermeiros, investigadores, Comissão de Controlo de Infecção e Saúde Ocupacional da instituição, mas "também de outras Instituições de saúde da região e internacionais, designadamente, a Universidade do Nebraska Medical Center e a Associação Internacional de Radiação Ultravioleta".

O responsável pela Autoridade Regional de Saúde revelou hoje mais um caso de contágio nos Açores e disse que, dos 1.016 casos a aguardar resultados, 410 foram negativos e 606 aguardam por colheita de amostra ou análise laboratorial.

Tendo dado entrada, até às 00:00, novos 194 casos, destes, 37 registaram resultados negativos, enquanto os restantes aguardam por colheita ou análise laboratorial.

Registaram-se, até ao momento, 763 casos positivos na região, enquanto as vigilâncias ativas atingem as 2.291 pessoas e os internados nas unidades de saúde da região são 31.

Existem ainda 48 utentes em contexto domiciliário, enquanto os óbitos são 14, todos registados na ilha de São Miguel.

Portugal contabiliza 1.023 mortos associados à covid-19 em 25.190 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,6%) e mais 203 casos de infeção (+0,8%).