Covid-19: Portugal regista 2.505 novos casos e 196 mortes

Os números da pandemia em Portugal continuam a baixar, apesar de se manterem bastante acima do que as autoridades consideram aceitável.

Os números de novos casos e mortes continua a baixar, em Portugal. Durante o domingo foram detetados 2.505 novos casos e 196 mortes, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira.







Covid-19 Portugal Reuters

Tópicos Covid-19 Portugal Direção-Geral da Saúde questões sociais

Desde o início da pandemia no país já foram infetadas 767 919 pessoas e morreram 14.354, no total.O boletim indica ainda que há, atualmente, 6 344 pessoas internadas em hospitais devido à covid-19, 817 dos quais nas unidades de cuidados intensivos.Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos de covid-19.Na semana passada, o boletim epidemiológico da DGS dava conta de 275 mortes e 5.805 casos. Havia então 6.869 pessoas internadas em hospitais, 865 das quais nas unidades de cuidados intensivos.