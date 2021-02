Encontrado corpo no antigo campo de tiro do Parque Florestal de Monsanto em Lisboa

O corpo de um homem de 50 anos foi encontrado hoje no antigo campo de tiro do Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, numa zona em obras, informou à agência Lusa a PSP.







De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), o corpo foi detetado por um trabalhador da empreitada, às 08:07, na Estrada do Barcal, tendo as forças policiais chegado 10 minutos depois ao local."Segundo informações, foi uma tentativa de assalto, só que o indivíduo acabou por cair de uma altura entre cinco e seis metros, daí ter falecido", adiantou fonte do Cometlis.A PSP explicou que não tem informação sobre o estado do corpo.O comando acrescentou, às 12:45, que a Polícia Judiciária se encontrava no local a investigar o caso.