Portugal com o 3.º dia com mais novos casos de sempre

Portugal teve este sábado o seu terceiro dia com mais infetados desde que foram diagnosticados os primeiros casos de Covid-19, a 2 de março. Nas últimas 24 horas foram confirmados 963 casos, o maior número de novos casos em quase cinco meses. Não se registavam tantos casos desde 10 de abril, dia em que foram confirmados 1.516 doentes da Covid-19 – que é ainda o máximo no país.

O outro dia que superou este sábado foi também o único outro dia em que foi superada a barreira dos 1.000 novos casos. A 31 de março, Portugal registou 1.035 novos infetados subindo na altura o número de casos ativos para quase 15 mil.

Com os casos confirmados este sábado, confirma-se a tendência de uma segunda vaga em Portugal, com uma nova maior média semanal desde 12 de abril e estando agora a caminho desta se tornar a semana com mais infetados desde o início da pandemia, ultrapassando o pico da primeira vaga.

Portugal tem também, neste momento, o maior número de infetados ao mesmo tempo. São 26.407 casos ativos, que estão confirmados e ainda não recuperaram. Nunca o número de casos ativos foi tão alto e está a subir há já 50 dias consecutivos.