Jovem suspeito de morte de jovem de 16 anos na Amadora entregou-se

O alegado homicida do jovem de 16 anos, morto à facada durante uma rixa na passada quinta-feira na estação de comboios da Amadora, entregou-se este sábado à Polícia Judiciária.Segundo apurou o Correio da Manhã, o suspeito de 17 anos estava já identificado pela PJ desde a noite do crime. O adolescente apresentou-se às autoridades, acompanhado pelo seu advogado.OCorreio da Manhã sabe que as autoridades estiveram em negociação com o advogado durante toda esta sexta-feira.Recorde-se que a rixa entre grupos rivais foi marcada através das redes sociais. Marcelo Correia acabou por ser atingido com três facadas na zona do tórax.