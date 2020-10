Portugal registou 12 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o total de óbitos para 1.995.Em relação ao dia anterior, o país registou mais 963 casos do novo coronavírus - fazendo deste o terceiro pior dia em termos de novos casos desde que a pandemia chegou ao país, a 2 de março.São agora 78.247 os casos confirmados em Portugal de Covid-19, com 26.407 destes a estarem ativos, uma subida de 465 casos ativos nas últimas 24 horas. Foram ainda dados como recuperados 486 doentes com o novo coronavírus, subindo o total de recuperados para 49.845.O número de internados desceu este sábado, para 668, menos 14 nas últimas 24 horas. Destes, 106 estão em unidades de cuidados intensivos, menos um que no dia anterior.